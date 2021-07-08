مصدر أمني ينفي وفاة 4 مواطنين في حادث بسبب شاب يحمل ثعابين بالسيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات حول مصرع 4 مواطنين في حادث تسبب فيه شاب يحمل ثعابين داخل سيارة "ميكروباص" على طريق الإسكندرية.

وقال المصدر إن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي تجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمديرية أمن البحيرة بتاريخ 26 يونيو الماضي.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين "ميكروباص"؛ بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد إحداهما، وانحرافها للجزيرة الوسطى حتى استقرت بالاتجاه المقابل، وتزامن قدوم السيارة الأخرى بذات الاتجاه، ما أدى؛ لاصطدامهما، وأسفر ذلك عن وفاة 4 أشخاص من المركبتين وإصابة 10 آخرين.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله من ادعاءات في هذا الصدد يأتي في إطار نهج الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لنشر الأكاذيب والشائعات في أوساط الرأي العام.