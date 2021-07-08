شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع محل للزيوت ومطعم ومخزن للملابس بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وحلها على الفور، وفي ذلك الإطار قام حي الدقي اليوم تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي بغلق وتشميع محل تغير زيوت ومطعم في شارع أبو بكر الصديق لإدارتهما بدون ترخيص، كما تم رصد تغير استخدام شقة سكنية وتحويلها إلى مخزن ملابس وأقمشة، وذلك في شارع الطائف.

وتم اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع للمحافظة على آمن وسلامة قاطني العقار، وقامت الحملة بإزالة الحواجز الحديدية من شارع عمان والطائف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين من تحرير محاضر تالف أسفلت واشغال للطريق العام.

واستكمل حي العجوزة وضع الطبقة السطحية للرصف بشارع السودان من ضمن أعمال التطوير التي تنفذها المحافظة بطول الطريق الواقع بأحياء العجوزة والدقي ووجنوب.

كما قام حي العجوزة باستكمال أعمال التطوير والدهانات التى تتم بموقف السرفيس بميدان لبنان من خلال دهان البلدورات والأعمدة وتجميلها ورفع كفاءة الإنارة وإنشاء دورات مياه ورفع جميع المخلفات والأتربة من داخل الموقف، وذلك بمتابعة من اللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة.



















