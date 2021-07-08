شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة على متنها 9 أشخاص بعد إقلاعها فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن طائرة على متنها 9 أشخاص تحطمت بعد إقلاعها فى السويد.

وفى سياق أخر، لقى 3 أشخاص مصرعهم، إثر سقوط طائرة تدريب فى بلدة غوسطا شمال العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وقالت مصادر فى قطاع الطيران فى لبنان، إن الطائرة التى تحطمت هي طائرة تدريب صغيرة، وذكرت المصادر أن الطائرة تحطمت في بلدة غوسطا شمالي العاصمة بيروت، مشيرة إلى أنه كان على متنها ثلاثة أشخاص.