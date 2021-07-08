شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365”: انطلاق امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. طلاب الشعبة العلمية يؤدون اختبار العربى لمدة 3 ساعات.. «التعليم» تعلن جاهزيتها لأول ثانوية وفق نظام التقييم الجديد والبابل شيت.. والداخلية: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على الامتحانات.

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