شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: المرأة فى عهد الرئيس السيسى تولت مناصب قيادية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ريهام العاصى عضو المجلس القومى للمرأة، أن العصر الذهبى للمرأة تشهده في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن العصر الذهبى ليس للمرأة فقط بل للشعب المصرى بشكل كامل، موضحة أن إحساس الإنسان أنه مكرم في بلاده من قيادته السياسية يزيد من الانتماء.

وقالت عضو المجلس القومى للمرأة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن مصر كانت من أوائل الدول التي تشرع القوانين للدول المجاورة والدول العربية تستقى قوانينها من الدولة المصرية، فوضع المرأة في عهد الرئيس السيسى جعل كثيرا من الحكومات العربية تعيد النظر في وضع المرأة العربية.

وتابعت عضو المجلس القومى للمرأة، أنه عندما نتحدث عن إنجازات الرئيس السيسى في ملف المرأة، فإن المرأة تولت مناصب قيادية لم تتكن تتولاها من قبل، فلأول مرة نجد أن مستشار الرئيس للأمن القومى امرأة وهى الدكتورة فايزة أبو النجا، بجانب أعلى نسبة من الحقائب الوزارية للسيدات منذ عصور كثيرة، والسيدات في مصر أصبحن علامات بارزة داخل وخارج مصر.