شكرا لقرائتكم خبر عن "قبائل ورفلة" الليبية تدعو لضرورة إخراج المرتزقة وتحشد لطردهم من البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الليبية إلى نبذ الفرقة وإطفاء نار الفتنة فى البلاد، مؤكدا أن الأزمة فى ليبيا لا يمكن أن تحل إلى داخل الأراضي الليبية وأن التدخلات الخارجية تضر بمصالح الشعب الليبى.

وأكد المجلس الاجتماعى لقبائل ورفلة في بيان له تحفظه على آلية اختيار أعضاء ملتقى الحوار الليبي، مشيرًا إلى أنه يتمسك بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر والمقبل وضرورة عدم التفريض في ذلك، لافتا إلى تمسكه بوحدة ليبيا واعتباره خط أحمر واستعداده للتصدى ذلك.

وطالب المجلس بضرورة فتح الطريق بين مدينة سرت ومنطقة الهيشة دون تأخير من أي طرف، داعيا المجلس الرئاسي ووزارة العدل للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين تمهيدا لإنجاز المصالحة الوطنية، مشددا على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب بصرف النظر عن الدول التابعين لها أو أسباب وخلفيات دخولهم لليبيا، مؤكدا أن مسؤولية إخراجهم من مهام مجلس الأمن والبعثة الأممية.

ودعا المجلس الاجتماعى لقبائل ورفلة أبناء الشعب الليبي لإعداد العدة ورص الصفوف لخوض معارك تحرير ليبيا من المرتزقة الأجانب، موجهة الدعوة إلى أعضاء لجنة الحوار الليبية، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس وأعضاء مجلس الدولة؛ وذلك لدراسة الموقف والتوصل إلى حلول توافقية داخل ليبيا وتجنيب البلاد الحروب.