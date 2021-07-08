شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تنسيق القبول بالمدارس الفنية والتجارية والفندقية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية/الفندقية والزراعية .

وينشر الخليج 365 تنسيق القبول فى المدارس الفنية بالقاهرة.

وكان محافظ القاهرة قد اعتمد تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2021 / 2022 ليكون بحد أدنى 235 درجة ، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي بمدارس الخدمات أقل 30 درجة من الحد الأدنى.



وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أنه على مديرى المدارس الثانوية العامة والفنية، توجيه طلاب الشهادة الاعدادية للتقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العامة والفنية ( الكترونيا ) وذلك من خلال الموقع الإلكترونى المعد لذلك وهو Tansiksec.emis.gov.eg و وذلك بداية من يوم الاربعاء الموافق 7/7/2021.



ووجه مدير المديرية المدارس بضرورة البت فى قبول طلبات الطلاب للتنسيق بالمدارس من خلال نفس الموقع المشار اليه بعاليه ووفقًا للحد الادنى للقبول بالمدارس وحسب القواعد المعمول بها فى هذا الشأن















