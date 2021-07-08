شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. روسيا ترفع الحظر عن تسيير الرحلات السياحية إلى المنتجعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها قرار روسيا برفع الحظر عن تسيير الرحلات السياحية إلى المنتجعات المصرية، إضافة إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، وتأكيد وزارة المالية أن الضرائب والرسوم المطبقة على السيارات كما هى دون زيادات جديدة، والسماح لطالب الثانوية العامة بدخول الامتحان بكتاب المدرسة به كافة الملاحظات.. وغيرها من الأخبار المهمة..

وفيما يلي موجز أخبار للساعة السادسة مساء..

روسيا ترفع الحظر عن تسيير الرحلات السياحية إلى المنتجعات المصرية

رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا اليوم الخميس الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر، بحسب " روسيا اليوم".

الرئيس السيسى يطلع على مشروع مجمع بتروكيماويات بمنطقة قناة السويس الاقتصادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بريندان بيكتل، الرئيس التنفيذى لشركة بيكتل الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الرئيس السيسي خلال افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة: العاصمة الإدارية تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها وميلاد جمهوريتها الجديدة.. أصدرت توجيهات بتحمل مصر حصة مساهمات الدول الأقل نموا فى المنظمة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

الأنظار تتجه لـ"مجلس الأمن" اليوم بشأن سد النهضة.. مصر تسلك كافة الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة وأثيوبيا تتعنت وتهدد أمن المنطقة.. سياسيون: ندعم قرارات القيادة السياسية لحفظ حقوقنا المائية ونتطلع لدور دولى حاسم

تتجه الأنظار، اليوم الخميس، لجلسة مجلس الأمن والتي سيلقى فيها وزير الخارجية سامح شكرى، كلمة بشأن أزمة سد النهضة، حيث أكد أنه سيحث خلالها مجلس الأمن الدولى على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم فى غضون ستة أشهر بشأن قضية سد النهضة، مشددا أن 10 سنوات من المفاوضات حول السد فشلت فى ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

رئاسة الجمهورية تدين اغتيال رئيس هايتى وتدعو للتهدئة واستئناف العملية السياسية

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاغتيال الرئيس " جوفينيل مويس " رئیس جمهورية هايتي وتتقدم بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتي الصديق في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير.

التعليم: مسموح لطالب الثانوية العامة بدخول الامتحان بكتاب المدرسة به كافة الملاحظات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الكتاب المفتوح بامتحانات الثانوية العامة، يعنى أن الطالب يستعين بكتاب المدرسة بإحدى طريقتين الأولى، يكون بحوزة الطالب ويدخل به المدرسة أو يستعين بنفس الكتاب إلكترونيا من التابلت أثناء تواجده فى اللجنة، موضحة أنه يتاح للطالب دخول الامتحان بكافة الملاحظات الموجودة فى صفحات الكتاب مهما كانت بشرط أن تكون مكتوبة بخط يده ولا يسمح له بدخول أوراق أخرى سواء ملازم خارجية أو كتب خارجية أو أى شئ آخر، كما حذرت الوزارة الطلاب من وضع برشام للغش فى صفحات الكتاب.

المالية: الضرائب والرسوم المطبقة على السيارات كما هى دون زيادات جديدة

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء صحة ما يتم تداوله من منشور يزعم فرض وزارة المالية رسوماً جديدة على السيارات.

التأمينات: زيادة المعاشات سنويا بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15%

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن لجنة الخبراء بالهيئة تعد ركيزة مهمة من ركائز عمل وقرارات مجلس الإدارة مشيراً إلى أن القانون أوجب تشكيل ثلاث لجان لمعاونة مجلس الإدارة في اتخاذ كافة قراراته هم لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة ولجنة الخبراء.

البنك المركزى: 26 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر

أعلن البنك المركزى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال فترة الشهور العشر (يوليو/أبريل من السنة المالية 2020/2021)، ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار (مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

الكهرباء: مد تلقى طلبات العدادات الكودية حتى 31 يوليو للتماشى مع "قانون التصالح"

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر مد موعد تلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية حتى 31 يوليو الحالي للتماشي مع سياسة الدولة بالنسبة لقانون التصالح مع المحليات.

أسرة السادات: حالة السيدة جيهان حرجة.. والاستجابة للعلاج لازالت صعبة

لازالت السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تمكث فى غرفة العناية المركزة بإحدى المراكز الطبية العالمية منذ 30 يوما إثر مرورها بأزمة صحية صعبة جدا، حيث إنها عادت من رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية منذ شهرين ثم عادت إلى منزلها بمصر، إلا أنها مرت بأزمة صحية منذ حوالى شهر انتقلت على إثرها إلى أحد المركز الطبية الكبرى.

قطع المياه 11 ساعة تبدأ 9 مساء غد بعدة مناطق بالقاهرة بينها العباسية وباب الشعرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر" وضعفها بباب الشعرية والجمالية، لمدة 11 ساعة اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 09-07-2021 وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى السبت الموافق 10-07-2021، نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكى بشارع أحمد سعيد الى نفق ابو حشيش.

ارتفاع بالرطوبة غدا وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة، رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

رسميا.. جالاتا سراى يطلب شراء محمد شريف مقابل 3 ملايين دولار

تلقى النادي الأهلي فاكسا رسميا من جالاتا سراي التركي لشراء محمد شريف نجم هجوم الفريق الأحمر مقابل 3 ملايين دولار، وقال مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أن جالاتا سراي أرسل عرضا مبدئيا لضم محمد شريف مقابل 3 ملايين دولار، كما أكدوا في الخطاب أن العرض قابل للزيادة حال موافقة الأهلي على التفاوض حول بيعه.

اليابان: إقامة أولمبياد طوكيو 2020 بدون جمهور بسبب كورونا

أعلنت اليابان إقامة مباريات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بدون جمهور عقب إعلان حالة الطوارئ الصحية من 12 يوليو الجاري وحتى 22 أغسطس المقبل بالعاصمة طوكيو بسبب ارتفاع الإصابات بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد.

الإسبانى أوجستى يعلن عدم تجديد تعاقده مع الزمالك

أعلن الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك اليوم، رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد حصوله علي لقب الدورى ودوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأبيض.