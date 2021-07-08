وزير الشباب يتفقد معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 52، واصطحبه الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في جولة داخل القاعات تفقد خلالها أجنحة مجلس الوزراء، وزارة الدفاع، قطاعات وزارة الثقافة إلى جانب جناح وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت الجولة تنسيقًا مبدئيًا لفتح آفاق تعاون جديدة بين وزارتي الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب والشباب والرياضة للمساهمة في نشر التنوير ودعم حركة النشر وصناعة الكتاب، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، لتفعيل أوجه التعاون والدعم المعرفي والثقافي مع جميع مؤسسات الدولة.

وثمّن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جهود وزيرة الثقافة وإصرارها على مواجهة التحديات وعقد هذه الدورة الاستثنائية من معرض القاهرة الدولى للكتاب ونجاحها في اعداد دورة متميزة.

وأشاد بالمستوى التنظيمي والتسهيلات والخدمات التي تتيحها وزارة الثقافة للجمهور، وأثنى على تطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.