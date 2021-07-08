​"اتحاد المصريين بالخارج" يكشف أسباب رفض عودة العالقين في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق المهندس مجدي الألفي، أمين صندوق الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، على أزمة المصريين العالقين في الإمارات، والذين كانوا متوجهين إلى السعودية، بعد إغلاق المملكة مجالها الجوي، وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الألفي لـ"الخليج 365،" إن الأزمة ليست الأولى بل تكررت قبل ذلك منذ بدء جائحة كورونا، سواء المصرين المتجهين إلى السعودية أو إلى الكويت، لافتًا إلى أن المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة هم المواطنيين المصريين أنفسهم وقرار السعودية.

وتابع: "الأزمة دي تتحملها أيضًا مكاتب السفر في مصر، والمواطنين العالقين لأنهم قبل ما يسافروا عارفين إن في حجر صحي وفي قانون بيطبق بحزم، وزاد الأمر عقدة بأن الحكومة السعودية لم تساعد في احتواء هذه الأزمة".

وأضاف الألفي: "لو مكاتب السفر عندهم شوية ضمير وعرفتهم بأن ممكن الحجر يمتد عشان الأعداد كبيرة، والسعودية ممكن تقرر زيادة مدة الحجر، وبالتالي أي حد هيفكر يسافر هيعمل حسابه في فلوس تكفيه عشان هيقعد في فندق أو في أي مكان، مش هيسافر وخلاص.. ما كنتش حصلت الأزمة، وفي نفس الوقت يرموا العبء على الحكومة في مصر، وإنها مش بتراعي أولادها.. وربنا يعلم إحنا بنعمل أيه في المواطنين هنا في الإمارات وكلها بجهود ذاتية، ومفيش مساعدات من أي جهة رسمية".

وأشار الألفي، إلى رفض معظم هؤلاء العالقين، العودة إلى مصر، رغم تخصيص جسر جوي لعودتهم لمصر، ويرجع ذلك نتيجة ظروفهم الصعبة بسبب التكاليف التي أنفقوها على السفر متمثلة في قيمة (الفيزا وتذكرة السفر ومصروفات السكن وتحليل pcr وغيرها من مصروفات الطعام والشراب"، متابعًا: "في الحقيقة ظروفهم صعبة وفي ناس باعت حاجات كتيرة عشان السفر والعمل، وهم لديهم أحلام وطموحات ومش عايزين يرجعوا تاني".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت أن اليوم الخميس، يشهد بدء عودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات إلى أرض الوطن.

ودعت مكرم، المصريين العالقين بالإمارات بسبب عدم قدرتهم على السفر للسعودية، والراغبين منهم بالعودة لمصر، إلى ملء استمارة تسجيل، حيث بلغ عدد مَن سجلوا نحو 900 شخص.

وتهيب الوزيرة بالمصريين بعدم الاعتداد بأية معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأي ضرر.

وجددت وزيرة الهجرة، دعوتها للمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة إلى مصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر الرابط: ‏

جدير بالذكر، أن هذه الأزمة ليست المرة الأولى التي يجد فيها عاملون مصريون أنفسهم عالقين في الإمارات، ففي فبراير الماضي، أعلنت وزيرة الهجرة إعادة 255 عاملًا إلى مصر، بعدما علقوا بالإمارات في طريقهم إلى الكويت، وذلك بعد إيقاف الطيران المباشر بين مصر والكويت، لكن حين أعلنت الأخيرة قرار وقف الرحلات، في السابع من فبراير، قالت إنه يمتد أسبوعين قابلة للتجديد، بينما لم تحدد المملكة موعد محدد لإمكانية استئناف الرحلات بينها وبين الإمارات، بعد قرارها الصادر السبت الماضي.

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