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الجيزة: إخماد حريقين في شارع الأهرام وبولاق الدكرور (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تلقت بلاغاً بنشوب حريق بسيارة بشارع الأهرام أمام مسجد السلام بحي العمرانية وذلك إثر وقوع ماس كهربائي بالسيارة.

يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة حفاظاً على السلامه العامة فقد

وأضافت المحافظة، أنه تم غلق شارع الأهرام في المنطقه المؤدية لموقع الحريق، وتم إخماد الحريق بمعرفة مرفق الحماية المدنية دون وقوع أي خسائر أو إصابات وقد تم فتح الشارع أمام الحركة المرورية وذلك تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حي العمرانية.

وفي نفس الإطار، أخمد حي بولاق الدكرور وفرق الحماية المدنية حريق نشب في بعض المخلفات بقطعة أرض فضاء بشارع ناجي العشري المتفرع من شارع أبوزيد بمتابعة من السيد عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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