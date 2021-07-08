شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة": إصدار أكثر من 165 قرارا احترازيا لحماية سيدات وفتيات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نسرين البغدادى عضو المجلس القومى للمرأة، أن تجربة مصر في تمكين السيدات ملهمة للعديد من الدول، خاصة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى بإرادة سياسية لتمكينها وتحسين وضعيتها، مؤكدة أن السر وراء تقدم أى مجتمع هو تمكين المرأة.

وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة للعامين المقبلين شيء طبيعى حتى تستلهم الدول هذه التجربة، خاصة أن لمصر تجربة رائدة في حماية المرأة في ظل كورونا من خلال اتباع العديد من الإجراءات الاحترازية، وتقديم ورقة سياسات تم اعتمادها في منظمة الأمم المتحدة.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أنه جرى إصدار أكثر من 165 قرارا احترازيا لحماية السيدات والفتيات، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن المرأة أكثر تؤثرا في ظل الأزمات والإرهاب، وأكد ضرورة دراسة وضعية المرأة دراسة علمية في إطار التمكين الاقتصادى للمرأة.