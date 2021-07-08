شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية تدين اغتيال رئيس هايتى وتدعو للتهدئة واستئناف العملية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاغتيال الرئيس " جوفينيل مويس " رئیس جمهورية هايتي وتتقدم بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتي الصديق في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير.

وفى بيان لرئاسة الجمهورية، أشار السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلي أنه "في هذا الصدد، تدعو جمهورية مصر العربية كافة الأطراف في جمهورية هايتي إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتي وسلامة مؤسسات الدولة".