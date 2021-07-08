شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا فى مستشفيات العزل لــ76.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان ارتفاع نسبة التعافي من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لـ 76.5% بعد ارتفاع عدد المتعافين من فيروس 216217 حالة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم تسجيل الحالات الجديدة بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.