شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترصف 15 شارعا ببولاق الدكرور بالإنترلوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخطط تطوير المناطق غير المخططة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير تلك المناطق وتقديم خدمات أفضل لمواطنيها من حيث رفع كفاءة الإنارة وإجراء تبليط بالانترلوك أو رصف لها وإجراء تنسيق عام للشارع.

وفي ذلك الشأن قامت محافظة الجيزة من خلال التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات بتطوير ورصف بالانترلوك لحوالي 15 شارع بحي بولاق الدكرور وهم

1- ش عنتر السيد

2- ش رمضان محمد

3-ش الزوات

4-ش على خليل

5-جلال شلبى

6-ش محمداسماعل

7-ش عبدالعزيزعمر

8-يوسف مراد

9-ابوالعلامحمود

10-على الغرابة

11-محمد مطر

12- الهدايه

13-عبادالرحمن

14-محمدطنطاوى

15-التحرير

وذلك بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور وجاري استكمال خطه رصف وتبليط بالانترلوك وتطوير لعددا من الشوارع الأخري للتسهيل علي المواطنين .