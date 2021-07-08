شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. أول منتج ذكي لبيع الخضروات والفاكهة بدون لمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعيما لتوجه الدولة المصرية لربط الأبحاث العلمية مع ما يحتاجه السوق، نجح مركز بحوث وتطوير تابع لأحد الكيانات الاقتصادية الكبرى في القليوبية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، في ربط الصناعة بالبحث العلمي من خلال تنفيذ بروتوكولات مع الجامعات المصرية، لخدمة الصناعة المصرية، وتحويل العديد من الابتكارات والأفكار إلى منتجات، كان منها إنتاج أول آلة ذكية لبيع الخضروات والفاكهة باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون لمس لمواجهة ظروف جائحة كورونا

وأكد محمد مجدي العربي مدير مجموعة البحوث والتطوير على أهمية البحث العلمي وقدرته على تنمية الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن مركز البحوث والتطوير يعد جسرا لالتقاء البحث العلمي بالصناعة، فهو يقوم بتطوير المنتجات ويعمل علي تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات قابلة للتصنيع، وهو ما وضح جليا من خلال المشروعات البحثية التي قام بها المركز مع العديد من الجامعات المصرية.

وأوضح محمد مجدي العربي أن المركز وقع مؤخرا بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي لدعم الباحثين ومسجلي براءات الاختراع لما له من نفع كبير فى منظومة التطوير وخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد المصرى ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.