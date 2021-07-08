شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا من داخل مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إحدى المدارس المخصصة كمقار للجان امتحانات الثانوية العامة التى تبدأ 10 يوليو الجارى، حيث تابع الخليج 365 استعدادات المدارس للامتحانات وتجهيز الفصول وترتيب وتعقيم المقاعد ووصول المستلزمات الطبيعة من كمامات ومطهرات وأيضاً أكياس جيل مطهر لتسليمها للطلاب لحظة دخولهم مقار اللجان.

واستعرض الخليج 365 خلال فيديو البث المباشر تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بعقد الاختبارات، منها السماح للطلاب بدخول لجنة الامتحانات بالكتاب المدرسى مدون به كافة الملاحظات الخاص بالطالب، إضافة إلى عدم وجود أى مشكلات تتعلق بعدم اصطحاب الطالب للتابلت أثناء الامتحان، كما تحدث فيديو البث المباشر على ضوابط أداء الامتحانات وكيفية الإجابة، حيث يسمح للطالب بالإجابة فى البابل شيت فقط دون الإجابة فى التابلت أو كراسة الأسئلة، مع حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بـ60 دقيقة للانتهاء من أجراءات التأمين وفى حالة الحضور متأخر يعتبر هذا من وقت الامتحان لاهوسيام تطبيق الإجراءات الاحترازية والفنية.

- ستقوم الوزارة باختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة.

- ظلل اجابتك بالقلم الرصاص فى البابل شيت وأكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.