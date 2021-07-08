شكرا لقرائتكم خبر عن "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام".. عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن يكون مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، قائلا: "يأتى ذلك تأكيدًا على أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة لصالح البشرية جمعاء، وعملا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسخ لعقد المواطنة والحفاظ على كيان الدولة الوطنية".

وقال جمعة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يتتاول المؤتمر المحاور التالية:

المحور الأول : مشروعية الدولة الوطنية.

المحور الثاني : ضوابط عقد المواطنة.

المحور الثالث : التسامح الديني.

المحور الرابع : مكانة المرأة في الدولة الوطنية.

المحور الخامس : عقد المواطنة والحماية الاجتماعية .

المحور السادس : عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي .

المحور السابع : التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

كما أكد وزير الأوقاف، أنه سيتم منح جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأفضل البحوث المشاركة في المؤتمر، داعيا الراغبين في المشاركة البحثية من داخل مصر أو خارجها ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه على موقع الوزارة "أوقاف أونلاين"، على أن يتم الرد على المحاور المقبولة للمشاركة فور اجتماع اللجنة المنظمة ومراجعتها للموضوعات المقدمة.