شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات و14 طالبا باللجنة.. تعرف على استعدادات الجيزة لامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم تنفيذها من قبل الأحياء والمراكز والإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب بامتحانات الثانوية العامة، والتى من المقرر لها ان تبدأ يوم السبت الموافق 10-7.

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز 165 لجنة أساسية للعام الحالي يؤدى بها 73 الف و 923 طالبة وطالبة الإمتحانات هذا العام، حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط مؤكدًا علي توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان .

وأوضح أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالاستمرار فى أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وناشد محافظ الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات، لافتا ان مديرية التربية والتعليم بالجيزة قامت بتجهيز 69 إستراحة للرجال والسيدات على مستوي المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.