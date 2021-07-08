وزير الكهرباء يبحث دعم التعاون المشترك مع وفد شركة فولتاليا الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس كريم العزاوي مدير الإقليمي بمصر لشركة فولتاليا VOLTALIA الفرنسية والمهندس محمد سليم مدير تطوير المشروعات بالشركة، وذلك لبحث ومناقشة سبل دعم التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة وإمكانية زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وأشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالتعاون المتميز والمثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة والذي تجلى بوضوح خلال مشاركة الشركة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية مؤكدًا على ترحيبه فى زيادة حجم التعاون المشترك.

وأكد الدكتور شاكر، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها ، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى حوالى 90 ميجاوات.

كما أشار إلى العديد من الإجراءات التى اتخذتها مصر لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التى تمتلكها مصر وذلك من خلال تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.

وأضاف شاكر، أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالي 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالي 5878 ميجاوات.

كما أوضح أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

كما أكد على الاهتمام الذى يوليه القطاع لإنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

واستعرض المهندس كريم العزاوي المدير الإقليمي بمصر لشركة فولتاليا الفرنسية للمشروعات المتكاملة التي تضم مزارع الرياح والخلايا الشمسية معاً وذلك من خلال إعادة تأهيل لمزارع الرياح وزيادة قدرة توربينات الرياح المتقدمة والمتطورة.

وأشاد العزاوي بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة.

وأعرب عن رغبة الشركة في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء المصرى فى كافة المجالات.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة في كافة المجالات.​