التعرض للغير جناية.. عقوبات التحرش الجديدة تصل للحبس 7 سنوات و300 ألف جنيه غرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يناقش مجلس النواب، يوم الأحد، في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، التقرير المحال له من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات، المقدم من النائب أشرف رشاد.

ونص المشروع على تعديل مشروع قانون عقوبة التحرش، ليعاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وبموجب القانون تحولت عقوبة التعرض للغير من جنحة إلى جناية، كما أقر السجن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعرض للغير.

وأدرج القانون مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش، والحكم بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عبر مواقع التواصل، والسجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لصاحب النفوذ المتحرش سواء من استخدم وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ضمن العقوبات. ​