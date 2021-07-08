المطافئ تمنع امتداد حريق بقطعة أرض إلى المنازل ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شبَّ في قطعة أرض فضاء ببولاق الدكرور، الخميس.

مسؤول غرفة عمليات النجدة تلقى بلاغا بنشوب حريق بقطعة أرض بشارع ناجي العشري المتفرع من شارع أبوزيد بحي بولاق الدكرور.

على الفور انتقل رجال الإطفاء تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، في الوقت الذي فرضت الشرطة طوقا أمنيا لتهسل مهمة عملية الإطفاء.

وتبين بالفحص نشوب الحريق في كمية مخلفات بقطعة أرض ملاصقة لعقارات سكنية إلا أن سرعة وصول قوات الإطفاء حالت دون امتداد النيران إلى الشقق.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.