المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم سيارة بشارع الهرم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية سبب تفحم سيارة ملاكي بشارع الهرم، الخميس.

وتبين أن ماسا كهربائيا بالسيارة نتج عنه الحريق الذي تسبب في تفحم السيارة بالكامل دون خسائر في الأرواح.

مسؤول غرفة عمليات النجدة تلقى بلاغا بنشوب حريق بسيارة بشارع الهرم أمام مسجد السلام بنطاق حي العمرانية.

على الفور انتقل رجال الإطفاء تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، في الوقت الذي أغلق رجال المرور شارع الهرم في المنطقه المؤدية لموقع الحريق لتسيير مهمة الإطفاء.

وأخمدت قوات الدفاع المدني الحريق دون وقوع إصابات، ورفع حطام السيارة وفتح الشارع أمام الحركة المرورية