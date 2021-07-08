صدفة كشفت المستور.. تفاصيل العثور على جثة فتاة مجهولة بترعة المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كعادته كل يوم، استيقظ عامل بمزرعة متاخمة لترعة المنصورية مبكرا ليبدأ عمله الشاق في سيناريو يومي معتاد لكن ثمة جديد طرأ تبدلت معه الأحداث 180 درجة.

لدى مباشرة العامل لأعمال الري لاحظ تراجع نسبة المياه كما لو أن مشكلة تحول دون تدفقها بقوة أو بشكلها المعتاد.

انطلق العامل إلى "شفاط" خاص برفع المياه من الترعة إلى الأراضي الزراعية القريبة ليكتشف السبب بجوار ماسورة الـ"شفاط".

عثر الرجل على جثة فتاة في مقتبل العمر ليبلغ شرطة النجدة التي أخطرت مأمور مركز كرداسة. طوال الطريق من القرية الذكية -حيث مقر القسم- إلى محل البلاغ، طالب رجال الشرطة المبلغ بعدم اقتراب أحد لحين وصولهم.

وكشفت معاينة رجال المباحث بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية لا تحمل أي مصوغات تفيد بهويتها.

وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.