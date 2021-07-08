مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهما في تبادل لاطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بنطاق محافظة الدقهلية.

كانت معلومات أكدتها تحريات مفتشي قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الدقهلية، اختباء اثنين من العناصر الإجرامية بمركز دكرنس ومطلوب ضبطهم على ذمة قضايا والاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات داهمت مأمورية أمنية مكان اختبائهم وفور وصول القوات وإحكام السيطرة بادر المتهمين لاطلاق وابلا من الرصاص التي بادلتهم وأسفر ذلك عن مصرعهما.

وبالفحص تبين مقتل العنصرين المطلوبين على ذمة قضايا "شقيقين" .. وعُثر بحوزتهما أسلحة نارية وعدد من الطلقات لذات العيار.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.