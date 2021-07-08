لهو طفل ينتهي بجثة في روض الفرج.. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صرَّحت نيابة روض الفرج، بتشريح جثة شاب قتل في مشاجرة مع آخرين بسبب لهو الأطفال، وأمرت بتسليمه لذويه لدفنه.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من الأهالي يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، حيث عثر على جثة شخص (طرف أول) وإصابة اثنين (طرف ثاني) وتم نقل المتوفى للمشرحة، والتحفظ على المتهمين في المستشفى.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن نجل الطرف الأول كان يلعب بالكرة في الشارع فكسر زجاج سيارة (الطرف الثاني) فاعتدوا عليه بالضرب، فتدخل والده ما أسفر عن مقتله.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم في الواقعة.