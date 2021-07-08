تفحم سيارة ملاكي تحت أنظار صاحبها بشارع الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بحسرة وحزن شديدين تابع قائد سيارة تفحم مركبته بشارع الهرم، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة إشارة من الخدمات المعينة بشارع الهرم بنشوب حريق في سيارة بالقرب من مسجد السلام.

أخطرت الغرفة على الفور قوات الحماية المدنية التي حركت بدورها أقرب سيارة إطفاء. قبيل وصول سيارة الإطفاء ساهم قائدو السيارات في عملية السيطرة على الحريق.

أسرع كل منهم يحمل طفاية الحريق الخاصة بسيارته للمساهمة في إخماد النيران وسط حسرة قائدها الذي روى "كنت سايق لقيت دخان طالع من العربية فنزلت على طول".

وتم رفع السيارة من الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة.