إحالة دعوى أسرة نور الشريف ضد "لابوار" للمحكمة الابتدائية المختصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أحالت المحكمة الاقتصادية دعوى قضائية أقامها المحامي حسام لطفي، وكيلًا عن ورثة الفنان نور الشريف ضد محلات "لابوار" لاستخدامهم مشهد لمورثهم في مسلسل "عائلة الحاج متولي" موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم، للمحكمة الابتدائية المختصة.

وطالب "لطفي" في دعواه بندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات "لابوار" أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولي.

واستندت الدعوى التى أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، على المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم.

وقال الدكتور حسام لطفى، محامي أسرة الفنان الراحل نور الشريف، أن المحكمة الاقتصادية تأكدت من صحة الواقعة من خلال الخبير، وأنه يتنظر في الجلسة المقبلة تحديد قيمة التعويض من الممثل القانوني لمحلات "لابوار".