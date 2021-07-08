شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة يستعد لتأمين ماراثون الثانوية العامة لتأمين الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت مديرية أمن القاهرة، درجة الاستعداد لتأمين ماراثون امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة 2021، السبت المقبل، وستشهد مدارس لجان الثانوية انتشارًا أمنيًّا مكثفًا، ووجود رجال قسم مكافحة التحرش وجرائم العنف ضد المرأة بالمديرية بمحيط مدارس الفتيات والمدارس المشتركة لمواجهة حالات التحرش الجنسى ومضايقات الطالبات لحين الانتهاء من الامتحانات.

وشدد اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، على ضرورة توخى الحذر والحيطة أثناء عملية التأمين، مؤكدا على ضرورة التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور أو أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان .

وتمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الإمتحانات القاهرة، وسط انتشار رجال المرور لتسيير حركة السيارات وتسهيل تواجد الطلاب للجان.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق السبت 10 يوليو الجارى، حيث يتم استخدام تفتيش الطلاب واللجان يوميا 3 مرات، باستخدام العصا الالكترونية المرة الأولى ، أثناء دخول الطلاب وداخـل لجان السير الفرعية من الساعة 9:20 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.