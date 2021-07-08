شكرا لقرائتكم خبر عن "رحلة مروان مع سور القرآن" أحدث إصدارات مجلة نور للأطفال بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، بكتابين من أحدث إصدراتها للأطفال هذا العام، بجانب سلسلتها للقصص القرآني للأطفال، يأتي الكتاب الأول، ويحمل عنوان "قمر في أفريقيا" للأطفال للكاتب إبراهيم حنفي، ويتناول أهمية نهر النيل لدول قارة أفريقيا، وكيفية الاستفادة منه والحفاظ عليه، والكتاب رسوم الفنان إبراهيم عمرو.

يضمُّ الكتابُ عشر قصص مُمتعة، تتضمَّن رحلة الطفلة "قمر"، إلى دول حوض النيل، (أريتريا - أوغندا - إثيوبيا - السودان - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بوروندي - تنزانيا - رواندا - كينيا - مصر)، وخلال جولتها بهذه الدول تُكوِّن الطفلة "قمر"، أصدقاء وصديقات تتعرف من خلالهم على العادات، والتقاليد، والأطعمة المختلفة لكلِّ دولة، ولغاتهم الأفريقية المختلفة، كما يستعرض الكتاب رحلتها إلى جبال بوروندي، وجزر النيل الأبيض، والأزرق.

أما الكتاب الثاني، يأتي بعنوان "رحلة مروان مع سور القرآن"، ويعرض الكتاب من خلال قالب أدبي ممتع وجذاب، رحلة الطفل "مروان" بفرسته الطائرة فوق الجبال والسهول والغابات والكهوف، يأخذ معه أصدقائه الأطفال في جو من المتعة والمشاهد الرائعة؛ ليعرّفهم على سور القرآن الكريم، ولماذا سميت بهذا الاسم؛ كالأنفال والأحقاف والجاثية والمسد، ويعرفهم على الكثير من الأماكن المرتبطة بالقرآن الكريم، ويبرز لهم لمحات من القصص القرآني والحقائق الدينية؛ كتحويل القبلة وفريضة الحج ورحلتي الإسراء والمعراج.

كما يطرح الكتاب بعض القيم الأخلاقية؛ كالأمانة والتسامح، ويعطي معلومات مبسطة ومفيدة عن النحل والنمل والعنكبوت.

جدير بالذكر، أن مجلة نور للأطفال تشارك هذا العام بسلسلة "من القصص القرآني" ، وسلسة "أنا أذكر الله"، وكراسة "نور" للأنشطة، يتم عرضها خلال ركن الطفل بجناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4".

وتأتي مشاركة مجلة "نور" بمعرض الكتاب هذا العام؛ إيمانا من المنظمة وإدارة "مجلة نور" بضرورة التواصل مع الطفل في أعماره المختلفة، وتنمية مهاراته التعليمية والثقافية، وتبسيط المعلومات الدينية والسلوكية الإيجابية، من خلال الحبكة القصصية والرسوم الملونة، التي تلفت انتباه الأطفال خلال إصدارات المجلة وكتبها وسلسلتها القصصية.