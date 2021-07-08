شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 7 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 7 جنيه.
- الخيار بـ 10 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيه
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.
الباذنجان العروس 6 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيه
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 15 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيها
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر 13 جنيها
العنب الأبيض 11 جنيها
الباميا الخضراء 16
تفاح احمر ايطالى 27
برتقال بلدى 5 جنيه
تفاح بلدى 15 جنبه
مشمش 22