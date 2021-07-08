10 صور من حياة الزهراء لايق حاملة كتاب الله وقارئة القرآن أمام الرئيس السيسى

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القاهرة - سامية سيد - جذبت الزهراء لايق حلمى قنديل، قارئة القرآن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، أنظار الحضور بصوتها القوي والعذب في تلاوة آيات الذكر الحكيم، حيث أنها حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في تلاوة القرآن الكريم، وصاحبة صوت ماسي، وحائزة على المركز الأول في مسابقة الصوت الذهبي "شارك من البيت" للقرآن الكريم وتجويده.



الزهراء أمام المايكرفون



الزهراء

صاحبة الحنجرة الذهبية يتيمة الأب، حيث توفى والدها فى 23 فبراير 2007، وكان عمرها 3 سنوات ولها شقيق يدعى عبد الرحمن كان عمره وقتها 3 أشهر، وتعانى أسرتها من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، حيث تعيش ووالدتها وشقيقها فى منزل جدتها لأمها.



حاملة كتاب الله



فى طفولتها باحدى المسابقات

وأصرت الزهراء لايق حلمى قنديل، على تحدى الظروف الصعبة ومواصلة نجاحات كثيرة حيث أصبحت حديث العالم كله، وأكرمها الله سبحانه وتعالى بأن تتلو آيات من الذكر الحكيم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى المؤتمر الوزارى الثامن الخاص بالمرأة.



الزهراء مع شيخها



وسط الأراضى الزراعية



الزهراء فى طفولتها

ونرصد 10 صور تلخص الجانب الشخصي في حياة الزهراء لايق حلمى قنديل، قارئة القرآن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، من صورها في مرحلة الطفولة ومع شيخها أحمد طلال، وخلال ممارستها هواية القراءة ومشاركتها وتكريمها في مسابقات القرآن الكريم.



تكريم الزهراء



الزهراء تمارس القراءة



الزهراء وشيخها

الزهراء لايق حلمى قنديل، طالبة بالصف الثالث الثانوى بمعهد فتيات أبو زيادية، من قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، والتى تؤدى امتحانات الثانوية الأزهرية هذه الأيام، ولم تتأخر فى المشاركة بالمؤتمر الإسلامى الذى يخص المرأة لتقرأ آيات من الذكر الحكيم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهى الحاصلة على الصوت الماسى والمركز الأول على مستوى العالم فى حفظ القرآن الكريم.

وقالت الزهراء لايق قنديل: "بفضل الله تعالى حفظت القرآن الكريم ترتيلًا وتجويدًا، فى كتاب القرية ومحفظيها الشيخ أحمد طلال وشقيقيه محمد وعمرو طلال محفظى القرآن الكريم بكتاب القرية"، مؤكدة أن والدها توفاه الله فى 23 فبراير 2007م، وكانت طفلة تتذكر ذلك اليوم الذى توفى الله فيه بعد عناء من ورم سرطانى خبيث، ومنذ ذلك اليوم ترك فى نفسها دافعًا للنجاح، والتمسك بكتاب الله.

وأضافت الزهراء، لـ"الخليج 365"، إنها التحقت بمعهد القرية لتتعلم أصول دينها، وتعلمت بكتاب القرية على يد مشايخ أجلاء عظام علموها كيفية حفظ ، وتلاوة القرآن وكذلك حفظت الـ40 النووية، وبعض أحاديث رياض الصالحين، وبعض المتون كمتن تحفة الأطفال، والجزرية، وغيرهم.