شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: عرض فرنسى لتمويل وتوريد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل تلقى عرض فرنسى لتمويل تكلفة وتصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول لمترو الأنفاق فى إطار خطة تحديث قطاراته.

وتنفذ وزارة النقل خطة لتطوير شامل الخطين الأول والثانى للمترو بتكلفة تصل إلى 30.760 مليار جنيه، بواقع 26.350 مليار جنيه للخط الأول و4.410 مليار جنيه للخط الثانى.

وتتضمن خطة تطوير الخطين الأول والثانى تحديث شامل للخط الأول من بنية أساسية وشراء قطارات جديدة وتحديث القطارات الحالية، بجانب تطوير نظم الإشارات بالخط الثانى وتدعيمه بقطارات جديدة.

وتشمل الخطة تحديث وتطوير نظم الإشارات بالخط بالكامل بتكلفة 1.872 مليار جنيه، وتطوير نظم التحكم المركزى المسئولة عن متابعة والتحكم فى مسير القطارات بتكلفة 282.75 مليون جنيه، وتحديث وتطوير نظم الاتصالات بالكامل بقيمة 1.64775 مليار جنيه، وتجديد قضبان هذا الخط بتكلفة 634 مليون جنيه.

كما تضم الخطة تجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة 1.581 مليار جنيه، وتطوير منظومة القوى الكهربائية المغذية لهذا الخط بالكامل، بما سينعكس على حجم الكهرباء التى يستهلكها شهريا ويخفضها، حيث أن منظومة الكهرباء لم يتم تطويرها منذ إنشاء الخط الأول فى بداية الثمانيات، بالإضافة إلى تحديث وإعادة هيكلة 23 قطارًا تعمل بالخط منذ بداية تشغيله.

كما تضم خطة تطوير الخط الثانى للمترو (شبرا ـ المنيب) تحديث نظم الإشارات وشراء 6 قطارات مكيفة جديدة بقيمة 3.4125 مليار جنيه، وشراء 4 قطارات مكيفة أخرى بقيمة 997.92 مليون جنيه.