شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة العربية الجزء الثاني "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتبقى سوى يومًا واحدًا على أداء طلاب الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام، حيث يخضع طلاب القسمين العلمي والأدبي لامتحان مادة اللغة العربية يومي 10 و11 يوليو، لذا بدأ الجميع في الاستعداد لذلك من خلال المذاكرة الجيدة، ومراجعة كافة المنهج للإلمام بالمعلومات الموجودة فيه، خاصة في ظل حالة التوتر التي يعيشها الطلاب بسبب تغيير الطريقة المعتادة للامتحان عن كل عام، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نظام البابل شيت وأسئلة الاختيار من متعدد، وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدورالاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية في كافة المواد الدراسية بالفيديو بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم إليكم مراجعة فرع النحو في مادة اللغة العربية بالفيديو.