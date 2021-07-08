شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية.

وأوضح نقيب المعلمين، فى بيان، أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر، والاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعلمين طوال فترة الامتحانات.

وشدد "الزناتي" على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية ، ضرورة أن تكون هناك متابعة على أرض الواقع ، مع أهمية التواصل مع كافة الجهات المعنية بالمحافظات المختلفة ، حتى يشعر المعلمين بالاستقرار أثناء المراقبة والقيام بأعمال التصحيح لامتحانات الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للمهن التعليمية ، خصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المراقبين على امتحانات الثانوية العامة والقائمين منهم على أعمال التصحيح.