شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتلقى تقريرا حول عمليات تبطين الترع بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمود السعدى مستشار الوزاره لشئون مجلس النواب وإدارة المياه بالمرور على عمليات التأهيل للترع الجارى تنفيذها بادارتى توسع غرب الدلتا والادارة العامة لرى غرب البحيرة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمليات الجارى تنفيذها بالمشروع القومي لتأهيل الترع ومتابعة نسب وجودة التنفيذ و أعمال ضبط الجودة .

أوضح التقرير أنه تم المرور على ترعة جنابية الحاجر بطول 7.9 كم ، حيث تم تنفيذ مسافة 600 متر ، وجاري العمل في باقى المسافة، والأعمال التى تم تنفيذها بحالة جيدة، وتلاحظ أثناء المرور وجود بعض الملاحظات فى الأحجار التى يتم استخدامها فتم إزالتها بالحفارة أثناء المرور، وتم التأكيد على الجهاز الفنى للأعمال بضرورة مراعاة ذلك مستقبلاً، كما تم التأكيد على استبعاد تشوينات الأحجار المرفوضة خارج الموقع.

وأضاف التقرير أنه تم المرور على ترعة جرار معنيا بطول 9.5 كم، وتم تنفيذ مسافة 6 كم، وجارى العمل في باقى المسافه ، وتم التأكيد على الإلتزام بتنفيذ الاسوار بارتفاع 75 سم داخل الكتل السكنيه ، والالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء التنفيذ في المواعيد المحددة.

وتطالب وزارة الموارد المائية والرى، المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

الجدير بالذكر أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية و ترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.