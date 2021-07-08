شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يمنح 37 موظفا بهيئة سلامة الغذاء صفة الضبطية القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بإلغاء الضبطية القضائية لثلاثة موظفين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع منح صفة مأمورى الضبط القضائى لعدد 37 آخرين من العاملين بالهيئة.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار وزير العدل رقم 3659 لسنة 2021، والذى تضمن إلغاء صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة لثلاثة موظفين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالقرار رقم 2705 لسنة 2020.

كما تضمن القرار منح الضبطية القضائية لـ 37 من موظفين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء كل في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل 2

قرار وزير العدل 3