شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات جديدة عن الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل 48 ساعة من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، 2021، المقرر لها السبت 10 يوليو الجارى، نقدم فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن الامتحانات والنتيجة.



ـ يجب حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بـ60 دقيقة.



ـ الحضور مبكرا هدفه الانتهاء من إجراءات التأمين والتفتيش.



ـ فى حالة الحضور متأخر يعتبر هذا من وقت الامتحان وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والفنية.



- ستقوم الوزارة باختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا، وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة.



- ظلل إجابتك بالقلم الرصاص فى البابل شيت، ثم أكد الإجابة بالقلم الجاف الأسود أو الأزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.



ـ فى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.



ـ سيتم تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحان الثانوية العامة المقبل.



ـ سيتم إدخال الكتب المدرسية مع الطلاب أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم، واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها أما الملاحظات فسوف نسمح بها حتى لو كانت مبالغ فيها.



ـ سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد 10 أيام من الامتحان الأخير.



ـ طلاب الثانوية العامة ينتهوا من امتحانات الثانوية العامة 2 أغسطس المقبل.