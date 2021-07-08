شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مسموح لطالب الثانوية العامة بدخول الامتحان بكتاب المدرسة به كافة الملاحظات والان مع تفاصيل الخبر
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تستمر الامتحانات حتى 2 أغسطس المقبل.
ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.
بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.