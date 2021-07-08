شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 26 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال فترة الشهور العشر (يوليو/أبريل من السنة المالية 2020/2021)، ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار (مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال شهر أبريل 2021 بمعدل سنوي بلغ 34.0% لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر أبريل 2020).