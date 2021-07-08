أخبار مصر

البنك المركزى: 26 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 26 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال فترة الشهور العشر (يوليو/أبريل من السنة المالية 2020/2021)، ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار (مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال شهر أبريل 2021 بمعدل سنوي بلغ 34.0% لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر أبريل 2020).

 

    

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا