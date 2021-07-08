"الاقتصادية" تُحيل دعوى تعويض "العدل جروب" بـ10 ملايين من سارة التونسي لمحكمة جنوب القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب التي تطالب الفنانة سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه.

وأحالت الاقتصادية إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص لنظره في شهر سبتمبر المقبل.

وطالبت الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي و عدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وصرح المستشار هيثم عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت فى المجال الفني لعقود.