ضبط 50 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسماعيلية.

أكدت معلومات وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) بالاتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش متخذان من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة المركز، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.