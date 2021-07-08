أبرزها تنفيذ 81 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، "عن ضبط 187 قطعة سلاح ناري بحوزة 152 متهمًا، 211 قضية مخدرات، وتنفيذ 81653 حكمًا قضائيًا متنوعًا".

وضبطت الحملات 3 تشكيلات عصابية، ضموا 11 متهمًا، ارتكبوا 25 حادثًا متنوعًا..

كما تم ضبط 211 قضية مخدرات .. بإجمالي 226 متهمًا، وضبط 43 متهمًا هاربًا، وضبط 33 متهمًا في أعمال البلطجة، وضبط 316 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26376 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.