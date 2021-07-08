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حملة اليوم الواحد.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5899 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2018 تجاوز السرعة المقررة، 9 مخالفات دراجات نارية، 22 مخالفة موقف عشوائي، 27 مخالفات لشروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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