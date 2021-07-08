"عربية النواب" تثمن دعم السعودية لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأكيد المملكة العربية السعودية على استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة وتجديد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الإفريقية.

وقال أباظة، في بيان، اليوم الخميس، إن هذا الموقف من المملكة العربية السعودية هو دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض على مستوى قيادة وحكومة وشعب البلدين الشقيقين.

وأشاد بتأكيد السعودية على دعمها لمصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي إضافة إلى دعم السعودية للتحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها ودعوتها للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.​