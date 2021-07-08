شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مد تلقى طلبات العدادات الكودية حتى 31 يوليو للتماشى مع "قانون التصالح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر مد موعد تلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه حتى 31 يوليو الحالي للتماشي مع سياسة الدولة بالنسبة لقانون التصالح مع المحليات.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن من بين أسباب مد فترة تلقى الطلبات هو رغبة العديد من المواطنين فى استكمال أوراقهم لتقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية تم مد فترة تلقى الطلبات.

وقال شاكر إن كل من تقدم بطلب للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية سيتم تركيب العداد له، لافتا إلى أن الفرصة مازالت متاحة أمام المخالفين حتى نهاية اليوم ولن يسمح بتلقى طلبات جديده بعد انتهاء المدة.

ويرى شاكر، أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، موكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.

وتابع شاكر أن من بين أهداف تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى لمستخدمى نظام الممارسة وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.