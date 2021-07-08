شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع كامل للكهرباء فى هندوراس ونيكاراجوا وأجزاء من أمريكا الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطع التيار الكهربائى بشكل كامل فى نيكاراجوا وهندوراس ، وبشكل جزئى فى عدد من دول أمريكا الوسطى، بسبب خلل لم يتم التوصل لأسبابه فى شبكة الكهرباء التي تربط دول أمريكا الوسطي، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومات الدولتين أعلنا "حالة الطوارئ"، مشيرة إلى أنه كان هناك "مشكلة في التوصيلات الكهربائية الإقليمية تسبب في انقطاع تام للتيار الكهربائي في هندوراس ونيكاراجوا ، ولم يتبق سوى منطقتي كوستاريكا وبنما مترابطتين".

وأضاف أنه تم تسجيل طلب 2400 ميجاوات ، أي ما يعادل 30٪ من الطلب المحسوب قبل الانهيار ، والذي بلغ 8300 ميجاوات.

وأكدت الجهات المختصة أن "أسباب الانهيار الكهربائي" الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وأثر على بعض مناطق جواتيمالا والسلفادور "لا تزال غير معروفة"، ولا تزال قيد التحقيق .

وفقًا لوكالة إيفى الإسبانية ، لم يتم استعادة خدمة الكهرباء في هندوراس ،ولكن في نيكاراجوا ، تمت استعادة الخدمة تدريجيًا في بعض البلديات البالغ عددها 153 بلدية ، عادت بشكل جزئى فى العاصمة .