شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق 97 منشأة طبية تدار بدون ترخيص بالأحياء والمراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بغلق 97 منشأة طبية «عيادة تخصصية، معمل تحاليل، مركز صحي وتغذية علاجية وعلاج إدمان وبنك دم وحضانات وغرف عمليات بمستشفيات » بنطاق المحافظة لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص وضبط عدداً من المخالفات بها .

وقال المحافظ إن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي نفذتها مديرية الصحة ممثلة فى الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التى يتم إدارتها وتشغيلها دون ترخيص خلال الشهر الماضي .

وشمل قرار محافظ الجيزة، الغلق الإداري لتلك المنشأت الطبية الواقعة بأحياء ومراكز ومدن بولاق الدكرور وشمال الجيزة والهرم والدقى والعمرانية والبدرشين وحدائق الاهرام والصف ومنشأة القناطر وأبو النمرس واطفيح و 6 أكتوبر والشيخ زايد .

وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة .

وأكد أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين .

ووجّه المحافظ إلى قطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.