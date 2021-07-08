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شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 189 حالة تعاملت معها فرق التدخل السريع خلال شهر يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير أن الخدمات والتدخلات المقدمة تنوعت ما بين تقديم مساعدات مادية وعينية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لعدد 10 حالات، كما تم إيداع عدد 16 حالة لمواطنين بلا ماوي (مسنين – اطفال) داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية علي مستوي الجمهورية لإعادة التأهيل والدمج بالمجتمع مرة أخري ، بالاضافة إلى التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لإيداع 6 حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية، كما تعامل الفريق مع عدة أشخاص بلا مأوى إلا انهم رفضوا الانتقال للاقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومواطنين بلا ماوي على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حساب وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي.