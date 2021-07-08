شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للبتروكيماويات: 10 آلاف دولار دعماً لنقابة قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، رئيس النقابة العامة للكيماويات المصرية، عن تقديم دعم قدره 10 آلاف دولار من الاتحاد للنقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات في قطاع غزة برئاسة أسامة الحالج أحمد، وذلك لإصلاح ما أفسده العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وتدمير أجزاء كبيرة من مقر "النقابة العامة"، وكذلك لمصابي العمال من الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الاستعداد لتنظيم قافلة للقطاع.

وقال حمدى، فى بيان، إنه جرى الترتيب مع أسامة الحاج أحمد، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز فى غزة حول هذا الدعم المقدم من الاتحادات والنقابات العربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العربى للتخفيف عن معاناة عمال فلسطين الذين تضرروا من العدوان الإسرائيلي الأخير، موجها الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء الأمانة العامة والمجلس المركزي للاتحاد العربي على مواقفهم الدائمة والداعمة للقضية الفلسطينية ولكل الأزمات التى تواجه "العمال العرب".

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الاتحاد العام لعمال فلسطين أمس الأربعاء إلى الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات بالقاهرة، حيث ضم الوفد:عبدالقادر عبدالله الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين ،ونائب رئيس الاتحاد د. مي أبو علي، وحسين قرابصة من دائرة العلاقات الدولية في الاتحاد العام لعمال فلسطين، وعيد النامولي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين "فرع مصر"، وأسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز في قطاع غزة.

وأكد الوفد العمالي الفلسطيني على تقديره لموقف الاتحاد العربى فى الوقوف بجانب الحق الفلسطينى، موضحا أنه ينتهز وجوده فى القاهرة حاليا ليؤكد على دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية وتوحيد الفصائل، وقد ظهر ذلك بقوة خلال الفترة القليلة الماضية عندما فتحت مصر المعبر وعالجت الجرحى ،وتبنت مبادرة وقف إطلاق النار، وكذلك المشاركة في إعمار قطاع غزة ،موجهين الشكر والتقدير الى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على ذلك الدعم.

وأوضح الوفد دعمه لمصر في كافة قضاياها ،خاصة دعمه لها في حقها القانوني في مياه النيل، منددين بالتعنت الأثيوبي المدعوم من العدو الصهيوني، في بناء سد النهضة، والاستمرار في عملية "الملئ " ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والاتفاقيات.